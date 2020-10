Bledisloe Cup, in campo Nuova Zelanda e Australia

Tornano in campo gli All Blacks e lo fanno alla Bledisloe Cup, all’alba di domenica (live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). A Wellington, la squadra di Ian Foster contro l’Australia di Dave Rennie. Dal 2003 la coppa è nella bacheca della New Zealand Rugby Union. Sarà la volta buona per i Wallabies?

Black Power

Il ranking non c’entra e il mondiale perso nemmeno, ma gli All Blacks restano la squadra da battere, per tutti. Per l’Australia in particolare, dal 2003 ad oggi nelle ultime 50 sfide, mondiali compresi, ci sono solo 9 successi dei Wallabies e due pareggi, come dire che sostanzialmente i neozelandesi vincono 4 partite su 5 contro di loro. E la Bledisloe Cup, il nome della coppa in palio tra le due nazioni, sempre dal 2003 è nella bacheca della New Zealand Rugby Union. Volete di più? L’ultimo match, giocato a Auckland, è finito 36-0 per gli All Blacks. In assoluto siamo alla sfida numero 167 (115 vittorie neozelandesi, 44 australiane, 7 pareggi). A Wellington, dove si giuocherà la prima della 4 partite del cosiddetto trans-tasman derby, gli australiani per la statistica vanno un po’ meglio (20 giocate, 13 vittorie All Black, 6 australiane e 1 pareggio).

All Blacks 0-Australia 3

Non è il risultato finale, nemmeno un’ipotesi (che sarebbe assurda) da allibratore ma il numero dei debuttanti tra i trenta titolari. Nessuno per gli All Blacks, che ne hanno 3 potenziali in panchina, a testimonianza della politica dei piccoli passi neozelandesi, fatta di continuità. Ricordate l’esempio degli allenatori negli ultimi anni, prima Steve Hansen era l’assistente di Sir Graham Henry, poi Ian Foster quello di Steve Hansen. Harry Wilson, nr 8, Hunter Paisami, centro, e Filipo Daugunu, ala, i nomi dei “nuovi” wallabies, tutti dei Reds del Queensland, la squadra più rappresentata con 6 giocatori. 6 come i Crusaders tra gli All Blacks che cominceranno la partita.