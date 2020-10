Bledisloe Cup, il giardino proibito dell'Eden...Park

Ma quale pareggio…la prima partita di Bledisloe Cup, la sfida All Blacks-Australia su quattro incontri, ha un vincitore: i Wallabies. Perché hanno giocato in trasferta, perché hanno messo più cuore, più attenzione ai dettagli, perché in Nuova Zelanda è tutto, sempre e, da sempre, più difficile. Adesso nel secondo round, di nuovo nella terra della lunga nuvola bianca, a Auckland, diventa ancora più complesso. Perché Eden Park è una fortezza. Gli All Blacks sono imbattuti da più di 26 anni (luglio 1994 contro la Francia) e non perdono contro l’Australia addirittura da più di 34 anni (settembre 1986 risultato 9-22). Allora non era ancora nato nessuno dei protagonisti che scenderanno adesso in campo.

Chi sbaglia paga

Gli All Blacks cambiano un terzo della loro squadra, a cominciare da Rieko Ioane che finisce in panchina. Costa caro al giocatore dei Blues, con sangue un po’ samoano, da parte di padre, un po’ maori, da parte di madre, l’imperdonabile errore nella prima sfida, col pallone sfuggitogli dalle mani nel momento di schiacciare in meta. Ma paga anche una difesa approssimativa. George Bridge invece finisce KO in allenamento, un guaio ai muscoli pettorali, fuori per 6 mesi, con Caleb Clarke al suo posto. Dentro anche Tupou’ Vaa’i , alla prima da titolare, per Sam Whitelock fermo per concussion (mal di testa successivi a un colpo preso), Coles per Taylor come tallonatore e poi Beauden Barrett da nr. 15. I Crusaders, e questa è la vera notizia, con 3 “partenti” non sono la squadra più rappresentata, con i Blues a quota 4.