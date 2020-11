Secondo quanto riporta un testimone, l'ex nazionale francese si sarebbe lanciato dal tetto di un edificio nel parco di Saint-Cloud, vicino a Parigi. Un salto risultato purtroppo fatale. Dominici aveva portato la Francia a un passo dalla conquista del Mondiale di rugby nel 1999, perdendo in finale contro l’Australia

Christophe Dominici, ex ala della Nazionale francese di rugby, è stato ritrovato morto nel parco di Saint-Cloud, vicino a Parigi. Aveva 48 anni. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media francesi, l'ex giocatore sarebbe salito sul tetto di un edificio in disuso nel parco e sarebbe saltato giù. Un testimone avrebbe parlato di un volo di 10 metri. Dominici aveva portato la Francia a un passo dalla conquista del Mondiale nel 1999, quando perse la finale contro l’Australia per 35-12 nello stadio di Cardiff.