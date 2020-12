Rugby, le Coppe Europee tornano su Sky. La guida

Torna su Sky il grande rugby europeo. La Heineken Champions Cup e la European Rugby Challenge Cup, con due italiane al via: Zebre Parma e Benetton Treviso. Da oggi live su Sky Sport e in streaming su NOW TV, 5 match in onda ogni fine settimana

Prendete il Sei Nazioni, aggiungete gli stranieri, famosi e-o di qualità, mischiate con la lunga storia dei club e lo spirito di appartenenza del pubblico e avrete il meglio di quello che vi può offrire il rugby in Europa, le Coppe , per stare al classico e vecchio nome italiano. In realtà, per chi non è proprio dentro l’ovale, si parla di Heineken Champions Cup e di Challenge Cup , tipo Europa League pallonara. Servono nomi più che formule, con una prima fase di quattro giornate e poi playoff , per entrare meglio dentro il campo… La nuova generazione di fenomeni francesi, la potenza degli inglesi, la solidità irlandese e qualche tocco in più. Esempi? Campioni del mondo sudafricani, Faf De Klerk a Sale, area di Manchester, Kolbe a Tolosa, la squadra francese che ha il record di successi in Champions, quattro, assieme all’irlandese Leinster, Pollard a Montpellier. O neozelandesi come Ma’a Nonu, più conosciuto degli attuali All Blacks, a Tolone, assieme al nostro Sergio Parisse , 142 partite con l’Italia e l’onore di essere nel XV ideale dell’ultimo decennio. O aborigeni australiani come Kurtley Beale a Parigi in quel Racing92 che non è ancora riuscito a mettere le mani sulla Champions dopo aver perso tre finali, l’ultima contro l’inglese Exeter meno di due mesi fa…

E noi? Italia vs Francia

Già e le squadre italiane? Due, in Challenge Cup. Sono le nostre franchigie, il Benetton di Treviso, a trazione privata e federale, e le Zebre, con base a Parma, tutta federale. Sono i serbatoi azzurri, le squadre che devono far giocare e far crescere uomini e livello, tra difficoltà e risultati purtroppo in linea con quelli della nostra nazionale. L’Italia ha perso le ultime 25 partite consecutive nel Sei Nazioni, negli ultimi 6 anni ha vinto meno del 20 per cento dei match, con due soli successi contro formazioni di prima fascia, Scozia a Edimburgo (2015) e Sudafrica a Firenze (2016). E, per stare all’attualità, il Benetton non ha ancora vinto una partita nel Pro14, torneo celtico con scozzesi, irlandesi, gallesi e con l’aggiunta di qualche squadra sudafricana. Sette partite e sette sconfitte, molte evitabili, di misura, come si dice, mentre le Zebre hanno un successo, nello stesso campionato, contro gli Ospreys gallesi.

Benetton e Zebre live su Sky Sport Collection

Per Benetton e Zebre la Challenge Cup diventa quindi un obiettivo fondamentale, può dare un senso alla stagione. Torneo a sedici squadre, 6 del Top 14 francese, 4 della Premiership inglese e 4 del Pro14 celtico, le migliori otto vanno avanti. Nella prima fase quattro match contro 2 squadre, andata e ritorno, che appartengono a un campionato diverso dal tuo. E per noi è un Italia-Francia, Benetton contro Stade Français (si comincia venerdì 11 dicembre, a Parigi. Live dalle 18.30, su Sky Sport Collection) e Agen, Zebre contro Bayonne (sabato 12 alle 14 in diretta sempre su Sky Sport Collection) e Brive. Facciamo vedere che ci siamo anche noi, davvero…