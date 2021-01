Currie Cup, oggi LIVE su Sky le semifinali

Da quando sono diventati campioni del mondo nell’autunno del 2019 gli Springboks non hanno mai giocato. Imprigionati dal covid hanno dovuto saltare il Championship, il Quattro Nazioni dell’emisfero sud, con All Blacks, Australia e Argentina, e spesso le partite dei tornei nazionali, domestici, secondo una traduzione letterale dall’inglese, sono saltate. Ma il torneo più amato, più vecchio, ha tenuto duro: la Currie Cup, competizione tra le province, è arrivata alla semifinali. Certo siamo nel 2021 e si parla dell’edizione del 2020 però quel trofeo che si assegna dal 1892 è pronto. Così come è pronto a giocare con Western Province Siya Kolisi, il primo capitano Springbok di colore, e skipper dei campioni del mondo. 140 anni fa il britannico Sir Donald Currie, proprietario delle linee di navigazione marittima Union Castle aveva consegnato ai British Lions, da lui “trasportati” in Sudafrica, una coppa da assegnare alla squadra che avesse offerto la miglior prestazione contro di loro. Risultato: solo successi per i British Lions e coppa alla selezione provinciale “meglio perdente” di Griqualand West, sconfitta 3-0. Trofeo poi dato alle istituzioni sportive del paese che l’avrebbero usata per il torneo tra le province. Se volete saperne di più vi aspetta, quando si potrà viaggiare, lo Springbok Museum a Città del Capo affacciato sul vecchio porto.