Il CT Franco Smith ha diramato le convocazioni in vista dell'esordio dell'Italia nel Sei Nazioni 2021, in programma il 6 febbraio a Roma contro la Francia: confermato il gruppo visto lo scorso autunno, non ci sarà Leonardo Ghiraldini, che ha annunciato pochi giorni fa il suo ritiro dalle competizioni internazionali

E' ufficialmente partita con le convocazioni del CT Franco Smith, l'avventura dell'Italia al Sei Nazioni 2021. Il Capo Allenatore della Nazionale Italiana Rugby ha ufficializzato la lista degli atleti convocati in preparazione all’esordio, in programma sabato 6 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia. Trentadue i giocatori convocati dallo staff tecnico azzurro. Il capo allenatore sudafricano si affida alla stessa ossatura del gruppo che ha rappresentato la Nazionale nella scorsa finestra internazionale d’autunno, cui si aggiungono sei esordienti (quattro convocati e due invitati). Nella rosa dei convocati si rivedono in prima linea Riccioni, Traorè e l’esordiente Manfredi, mentre tornano nel raduno azzurro le seconde linee Ruzza e Favretto, entrambi presenti nei raduni che hanno preceduto i recuperi del Sei Nazioni 2020 e la Autumn Nations Cup. Conferma per il reparto delle terze linee e la mediana, mentre nei trequarti arriva la prima convocazione per Brex, centro del Benetton Rugby. Non ci sarà Leonardo Ghiraldini, che pochi giorni fa,a 36 anni, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale dopo 107 caps.