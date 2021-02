Azzurri battuti anche nella seconda partita del Sei Nazioni 2021. Per l'Italrugby è la 29^ sconfitta consecutiva nel torneo: il successo manca dal 2015

INGHILTERRA-ITALIA 48-11



L'Inghilterra ha battuto l'Italia 41-18 (20-8) in una partita della seconda giornata del 6 Nazioni giocata a Twickenham. Per gli azzurri è la 29^ sconfitta consecutiva nel torneo: non vincono dal 2015.