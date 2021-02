Dan Carter ha annunciato l'addio al rugby: a quasi 39 anni, il due volte campione del mondo con gli All Blacks lascia con il record di punti segnati a livello internazionale. "Questo sport mi ha formato come persona, ringrazio tutti coloro che sono stati coinvolti. Resterà per sempre parte della mia vita", ha scritto l'ex numero 10 sui social

Dan Carter si ritira dal rugby professionistico dopo 19 anni di carriera. Il mediano d'apertura classe 1982, vincitore della Coppa del Mondo con gli All Blacks nel 2011 e nel 2015, ha annunciato l'addio allo sport tramite una nota sui social. Lascia il rugby detenendo il record del maggior numero di punti segnati nei test match internazionali, 1598, ben 350 in più del secondo classificato, Jonny Wilkinson. Carter è stato nominato 'Giocatore dell'anno' in tre occasioni, eguagliando il primato detenuto da un altro All Black, Richie McCaw. Dopo essersi ritirato dalla Nazionale, il n°10 aveva giocato tre anni al Racing 92 Parigi e altre due stagioni in Giappone ai Kobe Steelers. Pochi mesi fa era tornato in Nuova Zelanda per un breve periodo con gli Auckland Blues.