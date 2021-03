Il rugby dell'altro mondo è su Sky Sport

E’ solo l’inizio di una stagione che avrà anche in calendario il Trans Tasman super rugby , col confronto tra neozelandesi e australiani, da giocarsi in 5 giornate , una squadra di un paese gioca una volta contro tutte quelle dell’altro, e una finale. Ma non solo, i test match di luglio , e gli All Blacks giocheranno due volte contro l’Italia , il classico Rugby Championship , il quattro nazioni dell’emisfero sud, con l’aggiunta di Argentina e dei campioni del mondo del Sudafrica, la Mitre Ten Cup , dove nascono, crescono e giocano gli All Blacks, nel loro campionato provinciale, le fasi finali della Currie Cup … Più di 80 partite, tutte su Sky Sport, per divertirsi con i grandi nomi e per scoprire quelli che stanno per diventare grandi!

La prova del "Challenge"

Non è una novità ma i neozelandesi Crusaders, base a Christchurch, e gli australiani Brumbies, base a Canberra, sono le due squadre di riferimento nei due “Super Rugby”. La novità è rappresentata dalla “chiamata” del capitano, tipo challenge del tennis, con la possibilità di chiedere all’arbitro la revisione di qualcosa che non è stato visto. Ovviamente solo in casi particolari, dopo una meta segnata per un vizio nella costruzione, tornando indietro col TMO (il Var che il rugby ha da un ventennio) o per una scorrettezza grave sfuggita, con la perdita del challenge se non si ha ragione, e poi negli ultimi 5 minuti su qualsiasi decisione arbitrale, “allegando”, per stare nel mondo delle regole, il motivo della richiesta, il fallo, l’infrazione che avrebbe viziato il tutto. Si tratta di una prova, tipo quella, già vista, del cartellino rosso, definitivo per il giocatore che se lo becca, ma non per la sua squadra che può recuperare l’inferiorità dopo venti minuti, una specie di arancione pensando a quello abituale o al giallo che comporta la perdita di un uomo, recuperabile, per 10 minuti. O i tempi supplementari decisi da una meta segnata in Australia, o dal primo calcio, di punizione o drop, in Nuova Zelanda, senza aspettare la fine dell’extra time…E tanti altri dettagli, da scoprire assieme per seguire un rugby sempre innovativo, alla ricerca dello spettacolo con tanto ritmo e poche possibilità di fare i furbi.