Il Super Rugby neozelandese e australiano su Sky

Tra il 9 e l’11 aprile doppio “Super Rugby”, in campo e su Sky Sport quello neozelandese e australiano: quattro i match in onda e anche in streaming su NOW

Nel lungo weekend di rugby di Sky, spazio ai “Super Rugby” neozelandese e australiano. Tra venerdì 9 e domenica 11 aprile, saranno quattro i match da seguire su Sky Sport e anche in streaming su NOW.

In quello neozelandese sono in programma le partite della settima giornata: su Sky Highlanders-Chiefs, live sabato alle ore 9.05 su Sky Sport Arena e Hurricanes-Crusaders, domenica, in differita alle 10 su Sky Sport Collection.

Il Super Rugby australiano mette in scena, invece, i match del sesto turno e su Sky Sport Collection andranno in onda Rebels-Force, venerdì in diretta alle ore 11.45, e Reds-Brumbies, sabato, in differita alle 14.