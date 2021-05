Rugby, Kieran Crowley è il nuovo ct dell'Italia

L'annuncio del presidente federale Marzio Innocenti in una conferenza organizzata a Venezia per presentare il nuovo staff tecnico della nazionale: Crowley lascerà la Benetton alla scadenza del suo contratto (30 giugno) e sarà affiancato da Andrea Moretti (allenatore degli avanti)

Kieran Crowley è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di rugby. Lo ha annunciato oggi la federazione durante una conferenza stampa a Venezia alla quale hanno partecipato il presidente Marzio Innocenti che ha svelato il nuovo staff guidato dal tecnico neozelandese, per cinque anni capo allenatore della Benetton Rugby, il direttore tecnico Daniele Pacini ed il nuovo responsabile del Rugby d'Alto Livello Franco Smith, a cui Crowley succederà alla guida dell'Italia a partire dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024 .

Chi è Kieran Crowley

Per Crowley, 60 anni il prossimo 31 agosto, la panchina azzurra arriva dopo un decennio con la propria provincia d'origine - Taranaki - ed a seguito delle esperienze internazionali maturate prima con i Baby Blacks neozelandesi portati al titolo iridato di categoria nel 2007, poi nelle due Rugby World Cup da Head Coach del Canada ed, infine, nel quinquennio passato alla Benetton Rugby, culminato con i quarti di finale di Guinness PRO14 raggiunti nel 2019 dai Leoni biancoverdi ed impreziosito dal titolo di allenatore dell'anno conferitogli nello stesso anno dalla lega celtica.

Lo staff

Insieme all'ex estremo degli All Blacks Campioni del Mondo nel 1987 entra a far parte dello staff della squadra nazionale maschile lo specialista della mischia e degli avanti Andrea Moretti dalle Zebre Rugby Club, con Marius Goosen confermato nello staff con il ruolo di tecnico della difesa insieme a Corrado Pilat assistente per le skills ed il gioco al piede. L'ex tallonatore azzurro e oggi vice-presidente vicario di FIR Giorgio Morelli ricoprirà il ruolo di Capo Delegazione incaricato dal Consiglio, con l'ala azzurra Giovanbattista Venditti, nel ruolo di manager logistico.