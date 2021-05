L'Europa incorona le sue regine su Sky Sport

Per l'Europa del rugby è tempo di finali: è tempo di incoronare le regine continentali dei due tornei più importanti a livello di club, la Challenge Cup e l’Heikenen Champions Cup. Appuntamento venerdì e sabato su Sky Sport

Entrambi i match al Twickenham Stadium di Londra e il primo trofeo in palio sarà quello della Challenge Cup, che si contenderanno venerdì gli inglesi dei Leicester Tigers, alla prima finale in questo torneo, ma con due Champions Cup in bacheca, e i francesi del Montpellier, che la Challenge l’hanno vinta nel 2016. Diretta su Sky Sport Uno venerdì alle ore 21.

Sabato la finale più attesa, quella dell’Heineken Champions Cup, che incoronerà la squadra campione d’Europa. Nel tempio del rugby inglese e mondiale, sfida tutta francese tra La Rochelle, alla prima finale, e Tolosa, quattro Champions conquistate. Match in diretta a partire dalle ore 17.45 di sabato sempre su Sky Sport Uno.