Trionfo Tolosa: è la sua quinta Heineken Cup

Tolosa è la città del rugby, Tolosa ha un budget che va ben oltre i 30 milioni di euro l’anno, quasi calcistico, Tolosa è la squadra più vincente di Francia, 20 campionati, e d’Europa, l’unica con 5 Heineken Cup, la Champions del rugby, vinte. Tolosa ha battuto La Rochelle in finale, 22-17, a Twickenham, la casa del rugby inglese, e ha superato gli irlandesi di Leinster, Dublino, rimasti a 4 titoli. Un derby francese per l’edizione numero 26 della Champions, tra due squadre che sono davanti a tutte anche nel nel Top14, il campionato di casa, ma che hanno bacheche molto diverse, con la Rochelle senza un solo trofeo che conti davvero. Sarebbe banale dire che sono andati vicini a prenderselo per la prima volta o che hanno messo cuore, grinta determinazione, orgoglio…sarebbe banale se non si ricordasse e sottolineasse che La Rochelle ha giocato dal 28’ del primo tempo con un uomo in meno per l’espulsione del fijiano Levani Botia per un placcaggio al collo sull’estremo Medard, dalle lunghe basette e dai lunghi trascorsi internazionali. Un match giocato alla pari, sempre, con un finale messo addirittura in discussione da una meta del neozelandese Kerr-Barlow, da una carica e una voglia incredibili di ribaltare tutto. La bacheca non si ricorderà di tutto questo e quando si andrà a leggere o a guardare qualche clip resterà solo che Tolosa a 11 anni di stanza dall’ultima finale giocata si è ripresa il ruolo che ha sempre avuto, quello della squadra leader del movimento, capace di vincere quando bisogna farlo, 5 finali su 7, e di allungare la lista delle sue vittorie e dei suoi campioni che hanno indossato la maglia rosso-nera. Tolosa è al quarto posto, giusto quando la classifica è per abitanti, dietro Parigi, Marsiglia, Lione…Se il metro è ovale non c’è storia !