Sabato di rugby su Sky con 4 test match. Guida tv

Sabato 17 luglio nuovo appuntamento su Sky Sport con i test match internazionali di rugby, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: quattro le partite in programma. Si inizia su Sky Sport Arena dalle ore 6 con Tonga-Samoa e dalle 9.00 con gli All Blacks, in campo con le Fiji, live anche su Sky Sport Uno. Si prosegue su Sky Sport Action dalle 12 con Australia-Francia, mentre dalle 16 ci sarà Galles-Argentina.