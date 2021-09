E’ tornato il Rugby Championship, con un netto successo degli All Blacks in casa dell'Australia. La partita non è mai stata in discussione, con i neozelandesi avanti 18-0 all'intervallo nonostante un cartellino rosso subito. Nella ripresa gli attacchi hanno decisamente superato le difese con sette mete marcate in mezz'ora. Gli All Blacks hanno chiuso sul 38-21, ottenendo anche il punto di bonus offensivo e riuscendo così a salire in testa alla classifica del torneo davanti al Sudafrica