L'annuncio di Parisse: "Smetto a fine stagione"

Sergio Parisse, che compirà 38 anni la prossima domenica, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da professionista. 142 presenze con la maglia della nazionale italiana, un inizio carriera alla Benetton Treviso prima di trasferirsi in Francia: 14 anni nello Stade Francais e poi dal 2019 nel Tolone. In carriera ha conquistato due campionati italiani, 1 Coppa Italia, 2 campionati francesi e 1 Challenge Cup. Parisse ha affidato all'agenzia di stampa francese AFP le sue parole d'addio: "Non voglio tirare troppo la corda, soprattutto a livello fisico, visto che mentalmente mi sento molto fresco. Tutti conoscono il proprio corpo e sanno cosa è capace di fare. Sapevo di avere la forza mentale e fisica per fare un'ultima stagione. C'era anche una discussione con il club. A 38 anni, ci sono domande che sorgono. Con il club, siamo tutti d'accordo che è stata una buona decisione. Ora tocca a me divertirmi ad ogni partita".