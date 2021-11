Come cresce la Next Gen azzurra del nostro rugby

Cosa è l’Italia A? La nazionale azzurra del futuro, guidata oggi da Alessandro Troncon. A parlare del progetto – che non si basa sulle seconde scelte- è Franco Smith, ex Ct dell’Italia e attuale Responsabile dell’alto livello della federazione italiana rugby

Di questo progetto abbiamo parlato con Franco Smith, ex CT dell’Italia e attuale Responsabile dell’alto livello della FIR , la federazione italiana rugby. Un progetto che nasce dalla volontà di far crescere tutto il nostro rugby secondo linee guida precise, condivise e mirate ad arrivare nel medio-lungo termine, Coppa del mondo del 2027, ad essere una squadra più competitiva a livello mondiale, senza però sacrificare il presente.

Forma fisica, velocità, prontezza e potenza. Queste le aree su cui lavorare. Un mantra che Franco Smith aveva fatto suo prima nell’esperienza al Benetton Treviso e poi alla guida della nazionale maggiore. Una nazionale adesso affidata a Kieran Crowley. Una nazionale che in futuro potrà solo beneficiare del lavoro della nazionale A. Non un gruppo di seconde scelte , bensì un gruppo unico e coeso con la nazionale vera e propria.

Sono 4 gli appuntamenti in programma per la nazionale guidata sul campo da Alessandro Troncon. Il primo, lo scorso 30 ottobre a Madrid, ha visto l’Italia A battere i Leones spagnoli 13-8. Domenica 14 novembre, a Padova, sfida all’Uruguay. Il 18 dicembre prossimo tappa in Sicilia, probabilmente a Caltanissetta, per il match contro la Romania per poi chiudere a febbraio, in sede e data ancora da stabilire, con la Georgia.