Italia, rottura del crociato sinistro per Riccioni

Brutta notizia per il pilone della nazionale azzurra di rugby. Gli esami clinici svolti da Marco Riccioni hanno infatti evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni l'intervento chirurgico

Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha rilasciato il seguente Bollettino Medico a conclusione del secondo turno delle Autumn Nations Series giocato sabato 13 Novembre 2021 allo Stadio Monigo di Treviso contro l’Argentina. "Marco Riccioni, pilone in forza ai Saracens e 17 caps con l’Italrugby - uscito al 50' minuto del match - ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni saranno valutate le tempistiche per l'intervento chirurgico – in sinergia con il suo club di appartenenza - e i relativi tempi di recupero", spiega la Fir.