Rugby, weekend di Champions Cup su Sky

Primo week-end di coppe europee nel rugby. In attesa del 6 Nazioni, al via da febbraio anche su Sky, da seguire la Rugby Champions Cup, il 6 Nazioni per club. Su Sky Sport Arena, tra sabato e domenica, quattro partite da non perdere

The one to win. La coppa da vincere. Il torneo per club più duro , importante e prestigioso al mondo. In attesa del 6 Nazioni, al via da febbraio anche su Sky , la Rugby Champions Cup è il 6 Nazioni per club. Squadre che arrivano dai 6 paesi coinvolti nel torneo con l’aggiunta di superstar provenienti da Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia e Argentina . Oddio, a voler essere precisini, si può dire che le due squadre italiane, Benetton Treviso e Zebre Parma , giocano nella Challenge Cup , l’Europa League del rugby. Ma il concetto è comunque chiaro.

Il format

24 squadre, divise in 2 pool da 12. 4 partite nella fase a gironi prima di qualificarsi per ottavi, gara di andata e ritorno, quarti, semifinali e finale, da giocarsi in gara secca. Ogni sconfitta può essere quella decisiva. Sin dal primo match. Come già successo agli Scarlets. Reduci dalla trasferta in Sudafrica, in quarantena per la variante omicron del Covid, impossibilitati ad allenarsi e a presentarsi in tempo per la sfida contro Bristol, ai gallesi è stato inflitto un 28-0 a tavolino. Si parte. Chi vince si mette una stella sulla maglia. Una stella. Punto di riferimento. Costante. Di una bussola che indicherà la via almeno fino al prossimo maggio.