Rugby Champions Cup, cinque partite su Sky

Seconda giornata della fase a gironi dell’edizione 2021/2022 dell'Heineken Champions Cup. Da oggi a domenica, su Sky e in streaming su NOW, cinque partite da seguire, quattro in diretta e una in differita

Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky, grazie all’Heineken Champions Cup, che da oggi metterà in scena la seconda giornata della fase a gironi dell’edizione 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW, saranno cinque le partite in onda tra venerdì 17 e domenica 19 dicembre, quattro in diretta e una in differita, della più importante e prestigiosa manifestazione rugbistica europea a livello di club, che ha nei francesi del Tolosa la squadra campione in carica.