Champions ed European Challenge Cup, 5 gare su Sky

Cinque le partite in onda su Sky Sport tra oggi e domenica 16 gennaio, quattro di Champions e una di Challenge Cup. In campo anche il Benetton Treviso che sabato ospiterà i gallesi Dragons di Newport

Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky, con l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup, che stanno per mettere in scena la terza giornata della fase a gironi dell’edizione 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW, saranno cinque le partite in onda, quattro di Champions e una di Challenge, tra venerdì 14 e domenica 16 gennaio, tutte in diretta.

In campo anche una squadra italiana, impegnata in Challenge Cup; si tratta del Benetton Treviso, che sabato ospiterà i gallesi Dragons di Newport. Match valido per il Girone B, in onda live alle ore 16.15 su Sky Sport Arena