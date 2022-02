Ct Francia positivo, salta sfida con l'Italia

Brutta notizia per la Francia a due giorni dal debutto al Sei Nazioni, nella sfida di domenica allo Stade de France contro l'Italia (in diretta su Sky Sport Uno alle 16). Il ct dei Bleus Fabien Galthié è infatti risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, spiegando di avere "leggeri sintomi" e di dover "restare in isolamento" almeno per "una settimana". Galthié non sarà quindi in panchina contro gli Azzurri, e potrebbe saltare anche la partita della seconda giornata in programma sabato 12, sempre in casa contro l'Irlanda. A guidare la squadra in sua assenza sarà il suo assistennte Raphaël Ibañez. Fabien Galthié era risultato positivo al Covid-19 già lo scorso anno durante la preparazione del match contro la Scozia, poi rinviato.