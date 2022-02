Sei Nazioni U20, Italia ko: Francia vince 41-15

Debutto amaro per l’Italia under 20 nell’edizione 2022 del torneo Sei Nazioni di categoria, impegnata a Mont-de-Marsan contro la Francia e sconfitta 41-15. Dopo una discreta tenuta e una fase di studio inziale, la prima occasione arriva al 13’ quando Dayral prova un drop velleitario che rimane basso e non trova la via dei pali, ma un minuto più tardi azione personale del mediano di mischia Jauneau che con un calcetto scavalca la difesa azzurra, riesce a restare in campo per una questione di millimetri e a rimettere dentro l’ovale. L’Italia si ferma pensando ad un in avanti francese e i transalpini ne approfittano per marcare la prima meta con l’ala Reybier. Il TMO conferma e Auriac trasforma per il 7-0.

Lo stesso estremo sfrutta poi l’indisciplina azzurra con un piazzato appena all’inizio del secondo quarto di gara. La seconda meta dei padroni di casa arriva nel più classico stile del gioco corale francese al 25’ con un break nato sull’asse Bellemand-Ntamack, che poi serve sull’interno l’accorrente Dayral. Ancora Auriac per i punti supplementari e il 17-0.

Il crollo e la reazione

La diga azzurra crolla definitivamente appena prima della mezz’ora. Da una touche persa, si aprono gli spazi e il contrattacco francese parte dai ventidue e porta in bandierina con uno scatto imprendibile Bevia.

Nel finale della prima frazione, però, l’Italia ha la giusta reazione, ottiene un calcio di punizione e va per il lancio ai cinque metri. Serie di pick and go e alla fine è Ortombina che riesce a schiacciare oltre la linea, chiudendo il parziale sul 22-7 con la trasformazione di Teneggi.

La ripresa si apre ancora nel segno dell’Italia e nel migliore dei modi, accorciando ulteriormente, prima con il piede di Teneggi, poi con intercetto-spia e coast-to-coast di Pani che ci riporta a distanza di break.

Auriac one man show

Il doppio colpo subito spaventa e risveglia la Francia che va nuovamente a cercare i pali per tre volte e si affida in tutto e per tutto ad Auriac, autore dei piazzati che riallungano la distanza di sicurezza prima e in pieno gioco rotto della meta del bonus francese nel finale.

Negli ultimi minuti con una bella azione, la Francia va vicinissima anche alla quinta meta ma Bevia perde il controllo della palla proprio al momento del grounding.

E allora a chiuderla è nuovamente Auriac che sigla un parziale di 19 punti personali (26 totali con i calci del primo tempo) con l’ultimo piazzato che fissa lo score.