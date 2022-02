Sei Nazioni, le partite della 2^ giornata su Sky

Sabato 12 e domenica 13 febbraio nuovo appuntamento con l’edizione 2022 del Guinness Six Nations di rugby, interamente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite in diretta fino all’ultima giornata, prevista il 19 marzo.

Sabato Galles-Scozia e Francia-Irlanda live su Sky

Sabato al via la seconda giornata. La prima sfida da non perdere è quella che al Millenium Stadium di Cardiff vedrà di fronte i detentori del trofeo del Galles e la Scozia, con inizio match alle ore 15.15, live su Sky Sport Arena, con il commento di Moreno Molla e Andrea De Rossi. Poco dopo, alle 17.45, appuntamento dallo Stade de France di Parigi con Francia-Irlanda, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con Diego Dominguez che affiancherà Francesco Pierantozzi nel commento della partita.

Tutte le news su Sky Sport 24 e su skysport.it

Dopo il primo turno, la classifica vede in testa Francia e Irlanda con 5 punti, poi la Scozia con 4, l’Inghilterra quarta con 1 e con Galles e Italia che chiudono a quota zero.

Inoltre, su Sky Sport 24 da non perdere tutte le news, le interviste ai protagonisti, le ultime dal ritorno degli Azzurri e gli highlights delle partite. Il tg sportivo è anche la vetrina delle attività e degli eventi che la Federazione Italiana Rugby organizza a Roma in occasione dei match degli Azzurri. E ogni lunedì, alle ore 17, appuntamento con “Obiettivo Rugby Guinness Sei Nazioni”, la rubrica settimanale per fare il punto sul torneo, in compagnia di Diego Dominguez. Massima copertura anche sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, #SkyRugby), oltre che sul sito skysport.it, con un’area dedicata, in versione ottimizzata per tutti i device mobili. Ampio spazio alla Nazionale italiana con i live blogging dei match, le voci dei giocatori e tutti i video.