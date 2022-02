Il ct Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione dell’Italia che sfiderà domenica l’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con prepartita dalle 15.15): Mori, Steyn e Ceccarelli schierati dal primo minuto. Mezza rivoluzione per Jones, con Ben Youngs che in caso di ingresso dalla panchina potrebbe diventare l’internazionale più presente raggiungendo a 113 caps la leggenda Jason Leonard. Condividi

Tutto pronto o quasi per il debutto casalingo azzurro all’Olimpico domenica contro l’Inghilterra. Kieran Crowley sceglie la via della continuità con soli tre cambi rispetto alla formazione che la settimana scorsa ha perso a Parigi con la Francia. Una novità dietro e due davanti Il primo nella linea dei trequarti con il nipote d’arte Mori, quest’anno in forza al Bordeaux-Begles nel campionato francese, che ritrova una maglia all’alla dal primo minuto dopo il test di novembre contro gli All Blacks. Le altre novità saranno tutte in mischia. La terza linea resta appannaggio trevigiano con Steyn, escluso di recente dalle gerarchie, che viene schierato come titolare al posto di Negri, così come Ceccarelli davanti. "La partita contro la Francia ci ha dato indicazioni sul nostro lavoro svolto fino ad ora – ha dichiarato il commissario tecnico Kieran Crowley -. In settimana il focus è stato posto su determinate azioni: con l'atteggiamento giusto e maggiore precisione abbiamo la possibilità di proseguire nel nostro percorso di crescita".

Il XV dell'Inghilterra: finalmente dal 1' Dombrandt Tante novità nell’Inghilterra, con Eddie Jones che cede alle pressioni oltremanica e schiera Dombrandt numero 8 al posto di Simmonds in una terza linea che vede anche lo slittamento di Itoje assieme a capitan Curry, con Ewels in seconda al suo posto. Due cambi pure in prima linea: partiranno dal primo minuto George e Stuart. In cabina di regia resta Smith, mentre con lui ci sarà Randall. Marchant passa dall’ala a secondo centro, con Nowell al suo posto sull’out di sinistra. In panchina, possibile esordio per Chessum, mentre il mediano Youngs potrebbe raggiungere, in caso di ingresso, Jason Leonard a quota 113 caps e diventare quindi il nazionale maschile più presente del XV della rosa.