Le formazioni di Irlanda-Italia del 6 Nazioni U20

Terza giornata di Sei Nazioni anche per l’under 20 di Massimo Brunello, reduce dalla splendida vittoria a Treviso per 6-0 contro l’Inghilterra campione in carica. Gli Azzurri giocheranno venerdì sera al Musgrave Park di Cork “Irish Independent Park”, una delle case della Red Army di Munster, contro l’Irlanda, super favorita dopo l’affermazione allo scadere contro la Francia per il successo finale nel torneo.

Cambi in terza linea e tra i trequarti approfondimento Dominguez: "Italia-Irlanda fu una gioia immensa" Qualche cambio rispetto al XV protagonista della storica prima affermazione sugli albionici dello scorso 11 febbraio. Confermati in blocco i primi cinque uomini, in terza linea rientra titolare Vintcent, che prende il posto di Berlese - dirottato in panchina - al fianco del capitano e numero 8 Ferrari. In mediana si riforma il duo Garbisi-Teneggi, mentre dietro, Mey scala da estremo a secondo centro, con Pani ad indossare la maglia numero 15 ed il piacentino Cuminetti dentro dal primo minuto all’ala a completare il triangolo allargato.

Giocare sull’onda dell’entusiasmo approfondimento Sei Nazioni, l’Irlanda ne chiama 38 per l’Italia “A Cork andiamo ad affrontare un match sicuramente complicato, l’Irlanda è una squadra che sbaglia pochissimo e che sa adattarsi molto bene alle situazioni di gioco – ha detto coach Brunello -. Magari non hanno fin qui evidenziato individualità eclatanti, ma il loro è un rugby efficace ed organizzato, in particolare nel drive, per di più arricchito da una mentalità molto solida. Per parte nostra, dobbiamo restare concentrati ed essere bravi a gestire l’onda lunga del risultato contro l’Inghilterra, incanalando tutta quella positività nel senso più funzionale al nostro piano di gioco, e soprattutto tenendo i piedi ben saldi a terra, consapevoli ma umili. Per il match stiamo valutando la strategia anche in funzione delle condizioni ambientali, visto che è previsto un forte vento che, se confermato, immancabilmente andrebbe a condizionare il gioco al piede”. Direzione di gara affidata al gallese Aled Evans. Lato Irlanda, sono quattro i cambi decisi dal tecnico Richie Murphy rispetto alla trasferta francese del secondo turno, con l’inserimento nel XV titolare delle due ali Mullins e Gibbons, l’ingresso di Postlethwaite a secondo centro ed il mediano di mischia Devine chiamato in cabina di regia al fianco di Tector.