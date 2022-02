Sei Nazioni, l’Irlanda ne chiama 38 per l’Italia

Si rivede l’ala neozelandese Lowe, in meta con Leinster nell’ultimo fine settimana e chiamato a riconquistarsi il posto in squadra dopo le buone prove di Hansen. Prima apparizione per O’Brien. Quattro successi nel torneo per la nazionale smeraldo, l’ultimo con Grande Slam nel 2018

Ritorna Lowe, prima chiamata per O’Brien

La prima e più pericolosa per gli Azzurri è il potenziale rientro del neozelandese naturalizzato James Lowe. L’ala aveva saltato per un problema al tendine le prime due sfide con Galles e Francia, ma è rientrato con tanto di meta dopo pochi minuti nella vittoria per 29-7 nello United Rugby Championship dei Dublines sugli Ospreys. Per lui possibile dunque la nona presenza con la maglia verde, con due settimane di ritardo sugli iniziali tempi previsti, ma sarà da capire a chi vorrà rinunciare l’ex centro dei Saracens, considerando lo stato di grazia dell’australiano Mack Hansen, player of the match all’esordio contro il Galles e in meta nell’ultima allo Stade de France contro i transalpini. Convocato, inoltre, e possibile esordio per lui in nazionale, il centro-estremo sempre di Leinster, Jimmy O’Brien.