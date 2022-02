Francia per allungare, Inghilterra per crederci

I transalpini davanti in classifica e unici ancora imbattuti affrontano la prima trasferta nel Sei Nazioni 2022 ad Edimburgo, mentre il derby tra inglesi e gallesi dirà chi potrà continuare la corsa e chi invece dovrà fermarsi Condividi

Dopo una settimana di sosta ritorna finalmente il torneo Sei Nazioni e lo farà sabato con la prima sfida alle 15:15 tra Scozia e Francia. Match che propone ai transalpini la possibilità di vendicarsi della sconfitta clamorosa dello scorso anno, costata il torneo agli uomini di Galthié, alla spasmodica ricerca di un successo nella kermesse che manca dal 2010 ma ancora in corsa pure per il Grande Slam, dopo le affermazioni contro Italia ed Irlanda. A seguire sfida da dentro o fuori nella classica tra Inghilterra e Galles: chi vince può sperare di continuare la corsa, chi perde è sostanzialmente out dai giochi per il torneo, avendo entrambe vinto e perso una partita. L’Inghilterra ritrova dopo Edimburgo e Roma il pubblico amico di un Twickenham che si preannuncia tutto esaurito. Nel tempio della palla ovale britannica, d’altro canto, il Galles non vince al Sei Nazioni dal 2012.

La Francia ne cambia uno, rivoluzione Scozia Un solo cambio nei Galletti con l’infortunio del metaman Villiere che sposta Moefana all’ala assieme al rientro come primo centro di Danty. Diverse novità, invece, per Gregor Townsend nella “sua” Scozia e principalmente relative alla mischia. Rivoluzionata la terza linea con prima da titolare per Darge dopo l’esordio con il Galles e partenza da subito pure per Bradbury. In seconda Skinner prende il posto del compagno di squadra ad Exeter Jonny Gray, infortunato, mentre davanti rientra Zander Fagerson con Oli Kebble in panchina. Tra i trequarti, conferma per Tuipulotu, mentre tra i sostituti si rivede Bennett, assente con il cardo dal 2018, e potrebbero debuttare nell’edizione 2022 del torneo Hodgson e Haining.

SCOZIA: 15 Stuart Hogg (Cap.); 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe; 10 Finn Russell, 9 Ali Price; 8 Magnus Bradbury, 7 Hamish Watson, 6 Rory Darge; 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner; 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Pierre Schoeman. A disposizione: 16 George Turner, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Jamie Hodgson, 20 Nick Haining, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Mark Bennett. FRANCIA: 15 Melvyn Jaminet; 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Yoram Moefana; 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (Cap.); 8 Gregory Alldritt, 7 Francois Cros, 6 Anthony Jelonch; 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki; 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille. A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos.

Inghilterra: Lawes capitano, si rivede Tuilagi Eddie Jones ritrova come preannunciato Courtney Lawes. Il terza linea di Northampton sarà anche capitano della squadra e il suo inserimento con Curry e il confermato Dombrandt a numero 8, sposta nuovamente Itoje in seconda. Sempre davanti, cinquantesimo cap in nazionale per il pilone Sinckler, mentre in caso di ingresso dalla panchina, Ben Youngs raggiungerebbe quota 115, diventando il giocatore inglese più presente di sempre. L’altra grossa novità nella linea dei trequarti con il ritorno di Manu Tuilagi, schierato primo centro spostando nuovamente Slade nel più congeniale ruolo di secondo.

Faletau di nuovo con il Galles dopo quasi un anno Novità importanti pure per il Galles che ritrova a distanza di quasi un anno Taulupe Faletau. Assente per infortunio, il numero 8 ha giocato con Bath contro Wasps e Leicester Tigers ed è pronto a riprendersi sulle spalle il peso della mischia dei Dragoni. Nel triangolo allargato, Pivac preferisce Cuthbert – anche per lui 50 caps internazionali – e il rientrante Josh Adams, lasciando fuori il giovane Rees-Zammit. In panchina spazio per il pilone dei Dragons Brown, il mediano di mischia degli Scarlets Hardy e soprattutto per il ritorno del neozelandese naturalizzato Gareth Anscombe.