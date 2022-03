6 Nazioni, per l'Italia parte il raduno a Roma

Inizia oggi il raduno a Roma per preparare le sfide con Scozia e Galles. Rilasciati i quattro “francesi” e cinque giocatori del Benetton Treviso in vista delle sfide dei rispettivi campionati del prossimo fine settimana. Ventisei i giocatori chiamati dall’under 20

È iniziato ufficialmente il raduno della Nazionale italiana di rugby a Roma, in vista delle ultime due sfide del torneo Sei Nazioni contro Scozia e Galles, entrambe disponibili sulle piattaforme #skyrugby. Lo staff tecnico azzurro ha rilasciato per gli impegni del fine settimana con i rispettivi club: il pilone Pietro Ceccarelli (La Rochelle-Brive), il mediano di apertura Paolo Garbisi (Castres-Montpellier), il trequarti Federico Mori (Bordeaux Bègles-Pau) tutti nel Top14 francese; l’estremo Ange Capuozzo (Grenoble-Nevers) nel ProD2, mentre sono tutti destinati al Benetton Treviso per la sfida di United Rugby Championship contro la corazzata irlandese Leinster, Braam Steyn, Marco Zanon, Cherif Traoré, Toa Halafihi e Federico Zani. Quest’ultima scelta, in particolare, risulta piuttosto chiara nelle gerarchie verso la sfida contro gli Highlanders. Se è vero da un lato che Treviso, dopo l’infortunio a Gianmarco Lucchesi e la squalifica di Hame Faiva si trova di fatto senza tallonatori, altrettanto evidente sembrerebbe la volontà di partire nella sfida al XV del cardo con Luca Bigi e Giacomo Nicotera. Intanto da lunedì a mercoledì prossimi sono stati invitati a partecipare al raduno il tallonatore del Viadana Giampietro Ribaldi, per il quale si parla di un imminente futuro alle Zebre, e i trequarti delle Fiamme Oro, Ludovico Vaccari, Filippo Di Marco e Alessandro Forcucci.