Sei Nazioni U20, l’Italia cerca il bis a Monigo

Dopo il rientro nel gruppo del petrarchino Bernardinello, chiamato in mattinata a sostituire il bassanese Bizzotto per un problema fisico, il tecnico dell’under 20 Massimo Brunello punta al risultato pieno contro la Scozia nella quarta giornata del torneo Sei Nazioni di categoria a Treviso e disegna un XV con alcune importanti novità in più reparti, prima fra tutte il debutto tra i titolari del moglianese Sante in cabina di regia.

Le parole di Massimo Brunello

“Inutile nasconderlo, siamo tornati molto arrabbiati, per non dire frustrati, dal match in Irlanda, perché quel risultato non ha tradotto correttamente il livello agonistico espresso dai ragazzi in campo – dice il commissario tecnico rodigino -. In settimana ci siamo allenati bene, traendo un grande beneficio dalla seduta con il Benetton Treviso. La Scozia è una squadra che sa giocare a rugby, sicuramente la meno fisica delle tre fin qui affrontate, ma comunque un gruppo che ha idee chiare e giocatori in grado di interpretarle al meglio e con buone caratteristiche nelle palle di recupero. I cambi che abbiamo deciso non sono determinati da valutazioni più o meno positive su alcuni giocatori, ma vanno nella direzione di un turn over doveroso vista la qualità complessiva del gruppo e le differenti opzioni di gioco su cui possiamo lavorare”.

Tre cambi per la Scozia dei figli d’arte

La Scozia ne cambia, invece, tre rispetto alla sconfitta dell’ultimo turno contro la Francia per 17-30, nonostante oltre un’ora in superiorità numerica e un ultimo tratto addirittura in doppio vantaggio di uomini, viste le due espulsioni comminate a danno dei transalpini dalla “nostra” Clara Munarini. Gregor Hiddleston farà il suo esordio da titolare come tallonatore, mentre data l’assenza del forte terza centro Ollie Leatherbarrow, sarà capitan Rhys Tait ad essere spostato a numero 8 con l’ingresso nel XV di partenza di Tim Brown come flanker. L’ultima modifica, infine, tra i trequarti dove all’ala viene schierato Ben Evans. Sull’altro lato attenzione alla fisicità e ai quasi 2 metri di altezza di Ross McKnight, in un triangolo allargato completato dall’unico atleta scozzese che gioca all’estero, l’estremo del Montpellier Robin McClintock. Tutti gli occhi nella squadra allenata da Kenny Murray saranno, tuttavia, sulla coppia mediana composta dai figli d’arte Murray Redpath e Christian Townsend. Il primo figlio dell’ex mediano di mischia Bryan (60 caps con la nazionale maggiore) e fratello del centro Cameron. Il secondo figlio dell’attuale tecnico della prima squadra Gregor, ex apertura della Scozia con 82 caps, 164 punti e 2 presenze nel tour del 1997 in Sudafrica dei British and Irish Lions. Possibili esordi in nazionale dalla panchina per Innes Hill e Keiran Clark.

Le formazioni in campo a Treviso

ITALIA: 15 Lorenzo Pani; 14 Flavio Pio Vaccari, 13 Dewi Passarella, 12 Arturo Fusari, 11 Filippo Lazzarin; 10 Giovanni Sante, 9 Alessandro Garbisi; 8 Giacomo Ferrari, 7 Ross Michael Alwyn Vintcent, 6 Giovanni Cenedese; 5 Riccardo Andreoli, 4 Alessandro Ortombina; 3 Riccardo Genovese, 2 Lapo Frangini, 1 Luca Rizzoli.

A disposizione: 16 Tommaso Scramoncin, 17 Riccardo Bartolini, 18 Matteo Bernardinello, 19 David Odiase, 20 Lizardo Rodriguez Carlos Berlese, 21 Andrea Cuoghi, 22 Nicolò Teneggi, 23 Francois Carlo Mey.

SCOZIA: 15 Robin McClintock; 14 Ross McKnight, 13 Duncan Munn, 12 Andy Stirrat, 11 Ben Evans; 10 Christian Townsend, 9 Murray Redpath; 8 Rhys Tait, 7 Tim Brown, 6 Matthew Deehan; 5 Max Williamson, 4 Josh Taylor; 3 Gregor Scougall, 2 Gregor Hiddleston, 1 Michael Jones.

A disposizione: 16 Duncan Hood, 17 Ali Rogers, 18 Callum Norrie, 19 Rudi Brown, 20 Innes Hill, 21 Jed Gelderbloom, 22 Thomas Glendinning, 23 Keiran Clark.

ARBITRO: Aimee Barrett-Theron (Sudafrica)