6 Nazioni 2022, Inghilterra-Irlanda: le formazioni

Super sfida della quarta giornata e match che chiuderà il weekend sarà quella di Londra tra Inghilterra e Irlanda. Chi vince potrà continuare ad inseguire la Francia, sperando in un passo falso dei transalpini, mentre chi perde rischia di restare definitivamente fuori dai giochi. Eddie Jones ha, come di consueto, cercato di mettere pressione sulla squadra avversaria in settimana, dichiarando l’Irlanda favorita dopo l’ottimo autunno internazionale, ma anche etichettandola come la squadra più coesa al mondo, ben allenata dall’inglese Andy Farrell, che non si scontrerà questa volta con il figlio Owen, capitano del XV della rosa, costretto a saltare l’intero torneo causa infortunio. Dopo aver richiamato e lasciato poi al club Sam Underhill, il tecnico australiano recupera in terza linea Tom Curry, mentre Alex Dombrandt, positivo al Covid prima dell’ultima sfida con il Galles, parte dalla panchina con Sam Simmonds titolare. Al raduno erano stati convocati pure il centro Harlequins, Luke Northmore, l’ala dei Saints Alex Mitchell e l’apertura di Bath Orlando Bailey, ma nessuno è riuscito a superare l’ultimo taglio, così come il tallonatore di Leicester Nic Dolly, chiamato dopo l’infortunio di Luke Cowan-Dickie, con Jamie George che sarà titolare e Jamie Blamire pronto a subentrare. Niente da fare nemmeno per Jonny Hill, rientrato nel Devon per proseguire la riabilitazione con Exeter, così come non ci sarà il mediano Raffi Quirke di Sale (concussion contro Exeter). L’ultima novità è il rientro come secondo centro di Joe Marchant, richiamato in fretta e furia prima della sfida con il Galles dopo l’infortunio di Manu Tuilagi.