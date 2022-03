Galles, con Alun Wyn Jones: il XV per l'Italia

Sabato a Cardiff rientra il leggendario Alun Wyn Jones che toccherà le 150 presenze in maglia rossa: primo di sempre a riuscirci in nazionale. Cap numero 100 per capitan Dan Biggar, chiamato a guidare i Dragoni in un torneo che li ha visti costretti ad abdicare il titolo conquistato lo scorso anno

Insolitamente in anticipo sui tempi, dato che le formazioni sono annunciate di solito 48 ore prima della sfida e quindi, in questo ultimo turno del torneo Sei Nazioni, giovedì prossimo, il Galles ha sciolto per primo le riserve e presentato la formazione che sabato alle 15:15, nella prima partita della quinta ed ultima giornata della kermesse, affronterà a Cardiff l’Italia. Squadra con sostanzialmente nulla da chiedere in una manifestazione di cui rimarrà fino alle 23 circa di sabato campione in carica e che nella storia ha vinto per sei volte, quattro delle quali con tanto di Grande Slam.

Irraggiungibile dall’Italia con i suoi 6 punti in classifica, può al massimo contare di superare Scozia e Inghilterra, vincendo con bonus e in caso di contestuali sconfitte delle altre due rispettivamente contro Irlanda e Francia, le due formazioni che si contenderanno il titolo 2022. Il Galles, la cui federazione è datata 1881 e dove il rugby è al livello di una sorta di religione, vanta circa 108mila tesserati, mentre il club più antico è il Neath (1871). Viene da un torneo avaro di soddisfazioni con la sola vittoria nel secondo round contro la Scozia per 20-17, ma anche la sensazione di aver di fatto sbagliato l’approccio soltanto al debutto nel 29-7 contro l’Irlanda, anche a causa delle numerose assenze. Poi sono arrivate le sconfitte entrambe con appena 4 punti di differenza e buone prove contro Inghilterra (23-19) e Francia (9-13).