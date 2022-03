Sei Nazioni femminile: 33 convocate per l’Italia

Si inizia a pensare all’ormai prossimo torneo Sei Nazioni femminile in casa azzurra. Andrea di Giandomenico , capo allenatore della nazionale femminile di rugby, ha infatti annunciato la rosa delle 33 atlete convocate per il Tiktok Women’s Six Nations, che partirà sabato 26 marzo e che vedrà le Azzurre scendere in campo domenica 27 alle ore 16 contro la Francia allo Stade des Alpes di Grenoble. Le ragazze si ritroveranno martedì 22 a Biella e al rientro dalla trasferta transalpina continueranno la preparazione alla Cittadella del rugby di Parma, in vista delle sfide interne con Inghilterra e Scozia, per spostarsi invece a Treviso per gli appuntamenti con Irlanda e Galles. Nella rosa sono molte le giocatrici con oltre 40 caps: Manuela Furlan, riconfermata capitano; Sara Barattin, unica atleta ad aver preso parte alla celebrazione dedicata ai Centurioni del rugby italiano la scorsa a settimana a Roma prima del match con la Scozia; Ilaria Arrighetti, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Elisa Giordano, Beatrice Rigoni, Michela Sillari e Sofia Stefan. Ma molte sono anche le giovani di cui ben sei quelle in attesa dell’esordio: Francesca Barro, Alessia Margotti, Emma Stevanin, Alessandra Frangipani, Emanuela Stecca e Francesca Granzotto.

Le parole del tecnico Andrea Di Giandomenico

“Da un po' di tempo a questa parte dire che si tratta di un anno particolare è diventata la normalità e questo 2022 non fa certo eccezione – ha dichiarato il commissario tecnico Andrea Di Giandomenico -. Eventi di impensabile impatto stanno purtroppo stravolgendo il contesto nel quale siamo chiamati a parlare di sport, ma ci proviamo lo stesso. A pochi mesi della Coppa del mondo, è pensiero comune ritenere che il Tiktok Women’s Six Nations sia una rampa di lancio per la competizione iridata, ma la forza e la tradizione del torneo sono tali da confermare la posizione autonoma e di assoluta rilevanza della competizione. Ai blocchi di partenza incontreremo le due squadre più performanti del panorama mondiale, la Francia e l’Inghilterra, due incontri molto impegnativi dal punto di vista fisico e tecnico. Per la terza gara, in Irlanda, dovremo gestire in maniera oculata le energie e le atlete. Incontreremo, infine, una Scozia molto motivata - a seguito della qualificazione al Mondiale - e un Galles in fase di rinnovamento. Avremo modo di offrire opportunità di minutaggio alle giocatrici meno esperte e provare alcune varianti all'interno del nostro organico, di recuperare alcune atlete e vederne di nuove nel contesto di competizione. Riteniamo di avere una rosa competitiva, consapevoli dell’impegno necessario per garantire le alte prestazioni del gruppo per tutta la durata della manifestazione. Abbiamo lavorato bene per prepararci alle tante sfide di questa stagione: il campo, come sempre, ci darà le risposte”.