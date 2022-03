Rugby, Irlanda-Scozia al 6 Nazioni 2022

Non sarà completamente nelle proprie mani il destino dell’Irlanda di Andy Farrell, formazione che ha disputato un ottimo torneo Sei Nazioni, con miglior attacco e difesa della manifestazione, ma che allo stesso tempo sabato a Dublino dovrà vincere contro la Scozia e sperare, poi, in un passo falso a Parigi della Francia contro l’Inghilterra. Rientra in formazione l’australiano Mack Hansen, che aveva saltato il match di Twickenham vinto nel finale contro il XV della rosa, e che prende il posto dell’ala di Munster, Andrew Conway, costretto al forfait da un problema al ginocchio.

La Scozia prova Kinghorn in cabina di regia

Due i cambi decisi, invece, da Gregor Townsend rispetto alla Scozia che ha vinto sabato scorso all’Olimpico contro l’Italia. Dopo aver saltato le ultime sfide causa infortunio, si rivede in seconda linea l’esperto Jonny Gray, mentre parte con la maglia numero 10 Blair Kinghorn. Il trequarti di Edinburgh, già visto all’ala e come estremo, si è messo in luce quest’anno proprio nel ruolo di apertura e viene ora proposto per la prima volta a livello internazionale per fornire una valida alternativa a Finn Russell, che andrà in panchina. Tra le riserve di nuovo il centro Mark Bennett e si rivede pure il mediano dei London Irish, Ben White. Prima chiamata in questo Sei Nazioni per il terza linea Josh Bayliss, che ha esordito con gli Highlanders lo scorso anno nell’Autumn Nations Cup contro l’Australia.