Sei Nazioni, Galles-Italia: le formazioni

Capuozzo e Fuser titolari le uniche novità. Confermati sia Braley in mediana che Nicotera come tallonatore, mentre dalla panchina Steyn può toccare quota 50 caps in azzurro

Capuozzo titolare

Inedito sarà soltanto il triangolo allargato, che vedrà l’esordio da titolare dopo la doppietta contro la Scozia nell’ultima partita a Roma, di Ange Capuozzo come estremo, e Edoardo Padovani “dirottato” all’ala. Callum Braley e Giacomo Nicotera, fresco di rinnovo fino al 2025 con il Benetton Treviso entrando in pianta stabile nel XV della Marca di cui ufficialmente era permit player proveniente da Rovigo, mantengono le rispettive maglie numero 9 e 2, mentre restano in panchina Alessandro Fusco e Luca Bigi. L’altra novità sarà, invece, in seconda linea con il ritorno da titolare di Marco Fuser al posto di Niccolò Cannone. In caso di ingresso, possibile cinquantesima presenza in nazionale per Braam Steyn.