Sei Nazioni, Francia-Inghilterra: le formazioni

La sfida più attesa dell’intera ultima giornata arriverà come perfetta conclusione del torneo, da Parigi con la classica tra Francia e Inghilterra. I transalpini conosceranno già il risultato tra Irlanda e Scozia e dovranno capire come approcciare al meglio una partita sempre delicata e mai avara di emozioni.

Le scelte della Francia

Un giocatore out, due in per la Francia di Fabien Galthié, che si affida alla struttura consolidata della squadra che ha vinto le prime quattro sfide ed è alla ricerca di un Grande Slam che manca dal 2010. Yoram Moefana, protagonista positivo nel torneo transalpino, è costretto a saltare l’ultima causa infortunio, ma l’ex mediano di mischia dei Bleus ritrova al suo posto Damian Penaud, miglior metaman con Gabin Villiere e al rientro dopo l’assenza causa positività Covid contro il Galles. L’unica altra novità in panchina, dove si rivede l’opzione 6-2 con una netta prevalenza di avanti rispetto ai trequarti e il rientro di Romain Taofifenua, altro assente nel match di Cardiff di venerdì scorso.

Inghilterra, dentro a sorpresa Furbank

Eddie Jones rimescola in parte le carte a disposizione dell’Inghilterra. In settimana era stato annunciato il taglio di Max Malins, finora sempre tra i presenti, e la decisione ha portato a schierare Freddie Steward all’ala con l’ingresso a sorpresa dell’estremo di Northampton, George Furbank. Lo spostamento del numero 15 di Leicester, sembra portare a propendere per una battaglia aerea e al piede nella notte di Parigi da parte del XV della rosa. Sempre dai Tigers arrivano le due novità in panchina, il seconda linea Ollie Chessum, fratello maggiore di Lewis che a sua volta gioca con la nazionale under 20, e il tallonatore Nic Dolly, subentrato nelle gerarchie a Jamie Blamire. Out per tre settimane per la squalifica rimediata dopo l’intervento nei minuti iniziali su James Ryan nella sfida contro l’Irlanda, Charlie Ewels, tra i saltatori si rivede Nick Isiekwe in coppia con Maro Itoje, mentre in terza linea ritorna dopo un’assenza di alcuni mesi causa infortunio (ultima partita contro il Sudafrica a novembre) Sam Underhill, che prende il posto di Tom Curry.

Le formazioni in campo

FRANCIA: 15 Melvyn Jaminet; 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villiere; 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (Cap.), 8 Gregory Alldritt, 7 Anthony Jelonch, 6 Francois Cros; 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki; 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille.

A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiiste Gros, 18 Mohamed Haouas, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos.

INGHILTERRA: 15 George Furbank; 14 Freddie Steward, 13 Joe Marchant, 12 Henry Slade, 11 Jack Nowell; 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs; 8 Sam Simmonds, 7 Sam Underhill, 6 Courtney Lawes; 5 Nick Isiekwe, 4 Maro Itoje; 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge.