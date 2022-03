Rugby, Galles-Italia Under 20: le formazioni

Fatta l’Italia under 20 che domenica alle 15 italiane affronterà con diretta su #skyrugby il Galles per la quinta ed ultima giornata del torneo Sei Nazioni di categoria. Al Parc Erias di Calwyn Bay, dopo le vittorie contro Inghilterra e Scozia, gli Azzurri cercheranno uno storico tris. Dopo l’ottima prova contro la Scozia, Massimo Brunello conferma la mediana moglianese Sante-Garbisi, con l’estremo Pani totalmente recuperato dopo l’infortunio muscolare di venerdì scorso che aveva fatto temere un suo forfait. Subito dentro Mey, che affianca il veneziano Passarella a trequarti centro, mentre davanti Odiase torna titolare al posto di Cenedese che parte dalla panchina. Nessun cambio, come ormai da prassi, tra i primi cinque uomini, fin qui una certezza assoluta per affiatamento e rendimento.

Le parole di Massimo Brunello

Non sarà della partita il flanker Berlese, indisponibile per i postumi dell'infortunio subito contro la Scozia: al suo posto entra nei 23 il laziale Marucchini.

“È l’ultima partita, e ci teniamo particolarmente a fare bene, chiudendo il nostro impegno con una performance che dia continuità alla crescita di questo gruppo - analizza il tecnico rodigino -. Il Galles è una squadra aggressiva, soprattutto in casa, che sa giocare a rugby, in particolare con gli avanti. Noi però siamo fiduciosi, siamo carichi e vogliamo dimostrare che anche in trasferta siamo in grado di fare grandi cose. Affrontiamo la partita con serenità, consapevoli del valore dell’avversario, ma anche consapevoli del nostro valore, facendo in modo che il fattore ambientale, che certamente per il Galles avrà il suo peso, non incida sulla nostra prestazione. In Irlanda abbiamo lasciato il nostro più grande rammarico in questa competizione, perché in campo la sensazione era quella di essere molto, molto vicini al loro valore: non vogliamo ripetere un’esperienza simile, i rammarichi questa volta non dovranno trovare spazio né durante, né dopo il match”.