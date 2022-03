6 Nazioni femminile, ecco l’Italia per il debutto

A Grenoble le Azzurre contro la Francia, una delle grandi favorite per la vittoria finale. Obiettivo limitare i danni e iniziare nel migliore dei modi la kermesse. Traguardo speciale per le veterane Beatrice Rigoni ed Elisa Giordano (Diretta su Sky Sport Arena dalle 15.45)

Parte domenica il Tiktok Women’s Six Nations 2022 della nazionale femminile di rugby, di scena allo Stade des Alpes di Grenoble contro la Francia in diretta su Sky Sport Arena dalle 15.45. Il Capo Allenatore Andrea Di Giandomenico ha ufficializzato la formazione per la sfida transalpina.

50 caps per Beatrice Rigoni ed Elisa Giordano

Appuntamento importante per Beatrice Rigoni ed Elisa Giordano, capitano delle Azzurre in assenza di Manuela Furlan nel 2020, inserite nel XV di partenza, che toccano il traguardo della cinquantesima presenza in nazionale. Rientra anche Sara Tounesi, che milita nel campionato francese nell’ASM Romagnat, squadra laureatasi Campione di Francia nel 2021. Rigoni torna nel vecchio ruolo di apertura in una mediana tutta made in Valsugana con Sofia Stefan. Due le possibili esordienti assolute, in caso di inserimento dalla panchina: Emanuela Stecca, pilone, e Alessandra Frangipani, terza linea, entrambe tesserate con il Villorba Rugby. A disposizione, atlete di esperienza come Veronica Madia, Sara Barattin – al suo sedicesimo Sei Nazioni femminile – e Valeria Fedrighi, così come la freschezza di Vittoria Ostuni Minuzzi che potrà garantire energia e dinamismo nella ripresa.

La formazione italiana

15 Manuela Furlan (Cap.); 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Alyssa D’Incà, 11 Maria Magatti; 10 Beatrice Rigoni, 9 Sofia Stefan; 8 Elisa Giordano, 7 Isabella Locatelli, 6 Francesca Sberna; 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi; 3 Lucia Gai, 2 Melissa Bettoni, 1 Gaia Maris.

A disposizione: 16 Vittoria Vecchini, 17 Emanuela Stecca, 18 Sara Seye, 19 Valeria Fedrighi, 20 Alessandra Frangipani, 21 Sara Barattin, 22 Veronica Madia, 23 Vittoria Ostuni Minuzzi.

Il XV francese

15 Chloé Jacquet; 14 Léa Murie, 13 Maëlle Filopon, 12 Gabrielle Vernier, 11 Marie Aurélie Castel; 10 Caroline Drouin, 9 Alexandra Chambon; 8 Emeline Gros, 7 Gaëlle Hermet (Cap.), Romane Ménager; 5 Audrey Forlani, 4 Madoussou Fall; 3 Clara Joeux, 2 Agathe Sochat, 1 Annaëlle Deshayes.

A disposizione: 16 Laure Touyé, 17 Coco Lindelauf, 18 Assia Khalfaoui, 19 Manae Feleu, 20 Axelle Berthomieu, 21 Laure Sansus, 22 Jessy Trémoulière, 23 Emilie Boulard.