6 Nazioni femminile, l'analisi di Sciamanna

Mancano solo tre giorni al kick-off del secondo incontro delle Azzurre nel TikTok Women’s Six Nations 2022, in programma domenica 3 aprile alle ore 16 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro l'Inghilterra. Mattinata dedicata al recupero e alle riunioni per reparti; nel pomeriggio, invece, sessione di allenamento collettivo, con la brutta notizia dell’uscita dal gruppo di Giada Franco, al cui posto è stata chiamata Beatrice Veronese del Valsugana. Per la terza linea del Colorno, oltre alla possibilità di giocare vicino al proprio club, sarebbe stata l’occasione di tornare in nazionale e farlo contro diverse ex compagne nell’esperienza londinese con la maglia Harlequins.

Il lavoro in mischia e rimessa laterale Plinio Sciamanna, dallo scorso dicembre allenatore della mischia, è intanto intervenuto a proposito della preparazione alla sfida contro le Red Roses, campionesse in carica della competizione negli ultimi anni, imbattute dal 2018 e reduci da 19 vittorie consecutive. “L’obiettivo che ci siamo prefissati è di lavorare sulla qualità, fare cose semplici ma efficaci, sia in rimessa laterale - focalizzandoci sui dettagli del gesto tecnico e sul timing - che in mischia chiusa, comprendendone i fondamentali, per poi passare alla sofisticazione. Le ragazze stanno dimostrando grande capacità di adattamento al gioco sulla base di quanto preparato e di saper lavorare con accuratezza. Il nostro ruolo è fornire le informazioni più adeguate affinché possano sfruttare al meglio le proprie qualità. Alcune atlete, pietre angolari per la crescita del gruppo, erano assenti in occasione del primo match. È importante dare spazio anche ad altre giocatrici, in particolare in chiave di sviluppo futuro” Contro la Francia, in effetti, sono arrivati gli esordi del pilone Emanuela Stecca e della terza linea Alessandra Frangipani, entrambe tesserate con le campionesse d’Italia del Villorba.