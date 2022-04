Sei Nazioni, le convocate azzurre per l'Irlanda

Rientrano in gruppo Alessandra Frangipani e Michela Merlo, mentre domenica a Cork non ci saranno Francesca Barro e Francesca Sberna. Venerdì l'annuncio della formazione per la terza giornata del torneo

Dopo la pesante sconfitta di domenica contro l'Inghilterra, la nazionale femminile di rugby è tornata ad allenarsi a Parma in vista della prossima trasferta in Irlanda, dove domenica 10 alle 18 su #skyrugby, affronterà la Green Army al Musgrave Park di Cork. Ventiquattro le atlete convocate dal capo allenatore Andrea Di Giandomenico. Rispetto alla lista diramata in avvicinamento al match con l'Inghilterra, assenti Francesca Barro - che ha guadagnato il primo cap proprio in occasione dell'incontro con le Red Roses – e Francesca Sberna. Rientrano invece tra le avanti Alessandra Frangipani, esordiente in campo nel primo match con la Francia, e Michela Merlo. Annuncio della formazione previsto venerdì alle 14.