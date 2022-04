Italia-Scozia, rientra Arrighetti: le formazioni

Azzurre che ritrovano titolare Ilaria Arrighetti e in panchina, quasi ad un anno di distanza dall’ultima partita disputata, Silvia Turani. Melissa Bettoni schierata come pilone con l’ingresso di Vittoria Vecchini a tallonatore. Assenza pesante per la Scozia priva dell’esperta e potente Jade Konkel

Nella formazione titolare, la novità più sostanziale è il rientro in terza linea di Ilaria Arrighetti , indisponibile nelle prime tre giornate del torneo. In panchina, invece, Di Giandomenico sceglie di sfruttare come potenziali impact players Isabella Locatelli e Gaia Maris, ma soprattutto Sara Tounesi. Tra le riserve, rientra pure Silvia Turani, che ha finalmente messo alle spalle l’infortunio che l’ha tenuta quasi un anno lontana dai campi di gioco, e che potrà offrire una doppia opzione come pilone o tallonatore. In quest’ultimo ruolo, preferita Vittoria Vecchini dal primo minuto, mentre Melissa Bettoni viene dirottata a pilone sinistro, così come avvenuto nel secondo tempo del match perso al Musgrave Park di Cork contro l’Irlanda.

Nuova mediana per la Scozia

Rivoluziona la cabina di regia e l’asse centrale in mezzo al campo della “sua” Scozia, Bryan Easson. Sarah Law, ultima in ordine di tempo a raggiungere quota 50 caps con il XV del cardo, si prende una maglia da titolare assieme a Caity Mattinson, spostando Helen Nelson a primo centro. Nel triangolo allargato spazio a Shona Campbell. Davanti, la novità più importante in ottica azzurra è l’assenza dell’esperta Jade Konkel, prima professionista scozzese e tra le migliori in questa prima parte del torneo, costretta però al forfait per il resto della kermesse da un infortunio. Rientra in squadra, invece, Emma Wassell, costretta a saltare la sfida di Glasgow contro la Francia, prima assenza per lei dopo 54 presenze consecutive. Dirigerà il match la neozelandese Lauren Jenner, coadiuvata dalle inglesi Sara Cox e Katherine Ritchie e con TMO il gallese Ben Whitehouse.