Sei Nazioni, al via stasera la quarta giornata

Si parte con Galles-Francia, domani l’Italia di scena a Parma contro la Scozia e chiusura al Welford Road di Leicester domenica per Inghilterra-Irlanda, match che potrebbe segnare il nuovo record di pubblico per un test in rosa

La quarta giornata del Sei Nazioni femminile inizia stasera con l’anticipo del venerdì tra Galles e Francia, che ripropone quanto visto già durante il torneo maschile. Match dell’Arms Park di Cardiff che oppone la sorpresa del torneo alla prima in classifica, a pari merito con l’Inghilterra, con la necessità di mantenere invariata la distanza con le Red Roses in vista della sfida finale di sabato 30 a Bayonne. Galles che, dal canto suo, prima della sconfitta a Gloucester nell’ultima giornata, si trovava altrettanto al comando e che effettua cinque cambi rispetto al match di due settimane fa. Robyn Wilkins passa a primo centro e ritorna la coppia affiatata costituita da Keira Bevan ed Elinor Snowsill in mediana. Davanti, rientri per Cerys Hale e Natalia John, mentre parte per la prima volta nel XV Beth Lewis. Sei le modifiche - ormai quasi una consuetudine – per la Francia che continua a ruotare gli elementi a disposizione.

Davanti rientra come numero 8 Romane Ménager e si rivedono in prima linea Clara Joyeux e Agathe Sochat, dopo la nascita del suo primogenito. L’altra Ménager, Marine, viene spostata all’ala, suo ruolo più congeniale, ricostituendo la coppia di centri formata da Gabrielle Vernier e Maëlle Filopon, con Chloé Jacquet ad estremo e la conferma di Jessy Trémoulière all’apertura. Prima partita per la rientrante Caroline Boujard, miglior marcatrice di mete nella scorsa stagione.