Italia Scozia femminile al 6 nazioni 2022

Azzurre che ritrovano titolare Ilaria Arrighetti e in panchina, quasi ad un anno di distanza dall’ultima partita disputata, Silvia Turani. Melissa Bettoni schierata come pilone con l’ingresso di Vittoria Vecchini a tallonatore. Assenza pesante per la Scozia priva dell’esperta e potente Jade Konkel

Calcio d’inizio alle ore 20:20 allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, presenti le telecamere di #skyrugby. “In settimana avevamo la necessità di ritrovare consapevolezza e fiducia nel nostro gioco – il commento di Plinio Sciamanna, assistente allenatore di coach Andrea Di Giandomenico -. La squadra si è fatta trovare pronta fin da subito al rientro dopo la pausa e il lavoro è stato affrontato con il giusto approccio. Avremo bisogno di aumentare la qualità del nostro possesso e la solidità fisica nei punti di contatto. Ci aspetta sicuramente una partita contro una squadra che gioca un buon rugby come la Scozia e che riesce a mettere pressione in ogni momento della partita, la nostra sfida sarà quella di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno e l’urgenza di rialzare lo standard”.

Le scelte di Andrea Di Giandomenico

Nella formazione titolare, la novità più sostanziale è il rientro in terza linea di Ilaria Arrighetti, indisponibile nelle prime tre giornate del torneo. In panchina, invece, Di Giandomenico sceglie di sfruttare come potenziali impact players Isabella Locatelli e Gaia Maris, ma soprattutto Sara Tounesi. Tra le riserve, rientra pure Silvia Turani, che ha finalmente messo alle spalle l’infortunio che l’ha tenuta quasi un anno lontana dai campi di gioco, e che potrà offrire una doppia opzione come pilone o tallonatore.

In quest’ultimo ruolo, preferita Vittoria Vecchini dal primo minuto, mentre Melissa Bettoni viene dirottata a pilone sinistro, così come avvenuto nel secondo tempo del match perso al Musgrave Park di Cork contro l’Irlanda.