Sei Nazioni femminile: la 4^ giornata LIVE su Sky

Quarta giornata del Sei Nazioni femminile: tre match in onda live tra il 22 e il 24 aprile su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Italia in campo sabato alle 20.20 a Parma contro la Scozia ITALIA-SCOZIA: LE FORMAZIONI

Tra venerdì 22 e domenica 24 aprile, appuntamento su Sky con l’edizione 2022 del Tik Tok Women’s Six Nations di rugby con protagoniste le nazionali di Inghilterra, Francia, Italia, Galles, Irlanda e Scozia. Tre le partite in onda, tutte in diretta, valide per la quarta giornata, da seguire su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Sabato le Azzurre in casa contro la Scozia: live dalle 20.20 su Sky leggi anche Sei Nazioni 2022, i precedenti fra Italia e Scozia Nuovamente in campo anche l’Italia, reduce dalle sconfitte con Francia, Inghilterra e Irlanda, pronta per la sua quarta partita, stavolta in casa, allo Stadio Lanfranchi di Parma, dove riceverà sabato la visita della Scozia. Le ragazze del CT Andrea di Giandomenico proveranno a centrare la loro prima vittoria in questo torneo, contro quella che viene considerata come l’avversaria più abbordabili per le italiane. Azzurre ancora ferme in classifica a quota zero, scozzesi penultime con uno. Match sabato 23 aprile in diretta con inizio alle ore 20.20.

Oggi Galles-Francia, domenica Inghilterra-Irlanda Le prime nazionali a scendere in campo saranno oggi alle ore 21 Galles e Francia, le ultime Inghilterra e Irlanda, domenica alle 13. In classifica, inglesi e francesi appaiate in testa con 15 punti, gallesi terze con 10, quarte le irlandesi a quota 5.