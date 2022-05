Il piccolo Bob vive un momento di sconforto in preda alla demotivazione ma ci pensa un compagno di squadra con un discorso da pelle d'oca: "Non importa se sei basso o più piccolo degli altri, tu sei un giocatore di rugby fenomenale, hai capito?". E scatta l'abbraccio davanti all'arbitro visibilmente commosso, che può solo aggiungere: "Best teammate ever"

Il momento, tanto dolce quanto emozionante, è stato catturato durante una partita di rugby tra bambini, in Inghilterra. Il microfono dell'arbitro ha reso possibile la condivisione di quello che rimarrà uno dei discorsi motivazionali più toccanti dello sport. Viene da un bambino, cosa che vale ancora di più. Il piccolo Bob è in preda allo sconforto, si sente inadeguato perché "tutti attorno a lui sono più forti, più grandi". Ma il compagno di squadra lo raggiunge e con un mix di affetto e determinazione lo tranquillizza con queste bellissime parole: "Ascoltami bene, non importa chi sei. Non importa se sei basso o se sei piccolo, non importa se sei alto o grasso... Bob, tu sei un giocatore di rugby sensazionale, lo capisci?". Scatta l'abbraccio tra i due e l'arbitro non può far altro che sentenziare tra sé e sé: "Miglior compagno di squadra di sempre".