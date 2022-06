Portogallo-Italia, test match degli Azzurri su Sky

Iniziano i test-match dell'Italia del rugby che sabato 25 giugno alle ore 18 a Lisbona affronterà il Portogallo, in diretta su Sky Sport Uno ascolta articolo Condividi

Da Cardiff a Lisbona. A tre mesi, poco più, dalla storica vittoria in Galles che aveva interrotto 7 anni di sconfitte nel 6 Nazioni, l’Italia del rugby torna in campo. Per dare continuità, in termini di prestazioni e risultati, a quell’impresa scandita dalla pazzesca volata di Ange Capuozzo, dalla meta di Edoardo Padovani e dalla trasformazione vincente di Paolo Garbisi.

Nel 2006 e 2007 due vittorie azzurre contro il Portogallo All’Estadio do Restelo l'Italia affronterà i Lobos portoghesi, i Lupi, squadra al di sotto di noi nel ranking mondiale. Squadra che abbiamo affrontato in tempi recenti due volte fra il 2006 ed il 2007, Qualificazioni mondiali e Coppa del Mondo, centrando due ampie vittorie. Partire bene sarebbe fondamentale prima di pensare poi a Romania e Georgia, le altre avversarie dell’Italia in questa estate ovale.