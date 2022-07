Italrugby, la formazione che affronterà la Georgia

Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione che domenica 10 luglio alle 18 affronterà la Georgia all’Adjarabet Arena di Batumi nel terzo ed ultimo test-match del tour estivo degli Azzurri. La partita live su Sky Sport Action ROMANIA-ITALIA 13-45. HIGHLIGHTS ascolta articolo Condividi

Il Ct dell'Italia del rugby, Kieran Crowley, ha annunciato la formazione che domenica 10 luglio, alle 18, in diretta su Sky Sport Action, affronterà a Batumi la Georgia nel terzo e ultimo impegno di questo tour estivo. "Conosciamo il valore di questa partita per noi e la Georgia. Abbiamo preparato questo tour focalizzandoci step by step su ogni partita. Il nostro percorso di crescita è in piena evoluzione - le parole di Kieran Crowley- e vogliamo proseguire con una prestazione di alto livello domenica sera".

Tre cambi, torna anche il capitano Lamaro Rispetto alla squadra che ha vinto lo scorso week-end a Bucarest, nel XV di partenza ci sono tre cambi. Fra i tre-quarti torna Brex con Menoncello spostato a centro. Confermata la mediana, Allan e Alessandro Garbisi. In terza linea torna il capitano, Michele Lamaro, mentre in prima linea, come pilone destro, torna titolare Danilo Fischetti. Panchina con 6 avanti e due tre-quarti. L'Italia ha vinto sia in Portogallo che in Romania: azzurri in striscia positiva da tre partite.