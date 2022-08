Rugby Championship, al via l'edizione 2022: orari e programma

Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Argentina: al via l'edizione 2022 del "Rugby Championship". Sabato 6 agosto due match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sud Africa-Nuova Zelanda alle ore 17.05 e Argentina-Australia alle ore 21.10

Su Sky è sempre tempo di grande rugby, anche con il "Rugby Championship", l’ex Tri Nations, l'equivalente del Sei Nazioni europeo, che vede in lizza quattro nazioni, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Argentina.

Con le prime due sfide valide per la prima giornata, sabato 6 agosto prenderà il via l'edizione 2022 del torneo, che potrà essere seguito su Sky e in streaming su NOW.

Si comincerà dal Mbombela Stadium di Nelspruit, dove saranno di fronte i padroni di casa e campioni del mondo del Sud Africa e i detentori del trofeo degli "All Blacks" neozelandesi, in quella che viene considerata la rivalità più sentita nel rugby. Match in diretta dalle ore 17.05 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

In serata, trasferimento a Mendoza, per assistere all’incontro tra Argentina e Australia, con la prima volta dell’australiano Michael Cheika alla guida dei “Pumas” argentini contro la sua ex squadra. L’impianto che ospiterà questa sfida sarà l’Estadio Malvinas Argentinas, con diretta dalle ore 21.10, sempre su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.