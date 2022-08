Successo storico dell'Argentina che per la prima volta nella storia vince in Nuova Zelanda. Nella terza giornata del Rugby Championship, i Pumas hanno ribaltato lo svantaggio di 15-12 all'intervallo. Perfetto Boffelli dalla piazzola con 6 calci di punizione trasformati. Crisi per gli All Blacks che hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate