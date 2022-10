Mondiale Rugby femminile al via, le partite su Sky

Un altro grande evento nella Casa dello Sport di Sky e un’altra occasione per tifare Italia: è la Rugby World Cup femminile con le Azzurre inserite nel Girone B con Stati Uniti, Canada e Giappone. Primo match alle ore 1.45 nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, live Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

C’è un mondiale d’autunno dove l’Italia non solo partecipa, ma vuole e può essere protagonista: è la Coppa del Mondo di Rugby femminile in Nuova Zelanda. E allora il paese del rugby per eccellenza si stringe attorno alle dodici nazionali partecipanti, raggiunte per una visita anche dalla premier Jacinda Ardern. Si gioca tra Whangarei e Auckland e, per un mese, l’Eden Park non sarà la casa degli All Blacks, ma delle Black Ferns.

Sabato 8 ottobre il match inaugurale Australia-Nuova Zelanda

Per il primo match contro l’Australia (sabato 8 ottobre, ore 8.15 diretta su Sky Sport Arena) ci sarà il tutto esaurito, record di pubblico per un match femminile. Stessa maglia, stesso fascino e stessa forza degli All Blacks: le neozelandesi sono campionesse in carica e hanno alzato la coppa già 5 volte. La sfida per il titolo, secondo i pronostici, sarà contro la favorita Inghilterra, che vince il Sei Nazioni ininterrottamente dal 2019 e arriva con una striscia aperta di 25 vittorie, record assoluto nel mondo ovale.